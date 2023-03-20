В селе Восточное Охинского района зиму решили проводить на две недели позже. Все объясняется климатическими условиями

Как говорят сами сельчане, снег у них сходит позднее, поэтому и зиму провожают с небольшим отставанием от Охи.

Там это торжество прошло 18 марта, в других селах (за исключением Восточного) – в то же день или на следующий. Везде организовали сжигание символического чучела, ярамарки, выступления народных коллективов и пр.

Как известно, проводы зимы традиционно приходится на праздник Масленицы. В нынешнем году она пришлась на конец февраля. Но в Охинском районе эту традицию корректирует погода – люди ждут, когда снег начнет сходить. Однако и в пределах одного района, как видим, покров распределяется неравномерно. Северяне шутят, что у них есть хороший повод принять участие в гуляниях дважды.

Григорий Ростовцев.

Фото с сайта okha 65.ru