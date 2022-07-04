В семейный бюджет. Больше семи тысяч сахалинских семей получили увеличенное пособие

Размер выплаты поменялся из-за повышения уровня прожиточного минимума. Раньше для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет максимальный размер выплаты составлял 17 900 рублей. Теперь это почти 20 тысяч рублей.

– Выплаты заявителям пересчитают, начиная с 1 июня 2022 года. Сумма, в зависимости от дохода, составит от 9 895 до 19 791 руб. в месяц на ребенка. Это хорошее подспорье для семейного бюджета. На такую помощь могут рассчитывать порядка 7150 сахалинских семей. Всего в первом полугодии на выплату было направлено почти 600 миллионов рублей, – рассказала министр социальной защиты области Ольга Орлова.

Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет назначается, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума – 18 930 руб. Заявителям назначается 50, 75 или 100 % (9 895 руб., 14 842 руб., 19 791 руб.) от величины прожиточного минимума. Размер пособия зависит от того, стал ли среднедушевой доход семьи выше уровня регионального прожиточного минимума.

Оформить пособие можно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Подать заявление на выплату можно удаленно через портал «Госуслуги», а также в отделениях центра социальной поддержки по месту жительства.

Социальная сфера одна из самых высоко финансируемых в Сахалинской области. Благодаря последним поправкам в областной бюджет на меры соцподдержки дополнительно было направлено 4,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.