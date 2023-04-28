В семи районах сахалинского региона прошел субботник

Участниками сегодняшнего мероприятия по уборке дворов и общественных территорий стали представители органов власти и общественных организаций, волонтеры и жители Южно-Сахалинска, Александровск-Сахалинского, Долинского, Курильского, Невельского, Тымовского и Углегорского районов. Всего в субботнике приняли участие около 10 тысяч человек.

Уборку провели во дворах многоквартирных домов, на пешеходных зонах и территориях возле учреждений, а также на общественных пространствах, благоустроенных ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Так, в Южно-Сахалинске была убрана территория за спорткомплексом «Кристалл» – лесная дорога на родник до улицы Больничной.

В Долинске субботник прошел на двух общественных территориях. Неравнодушные жители города привели в порядок сквер Славы и сквер на углу улиц Комсомольской и Севастьянова. В Тымовском уборку организовали на ранее благоустроенной территории, прилегающей к мемориалу «Памятник воинам-тымовчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Жители Шахтерска расчистили пешеходную зону по улице Мира, благоустроенную в 2022 году.

– Хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто принял участие в субботнике, сделав парки, скверы и дворы острова чище и уютнее. В наших силах формировать собственную комфортную городскую среду, поддерживать чистоту и порядок, бережно относиться к пространству вокруг себя, – поделилась министр жилищно-коммунального хозяйства области Наталия Куприна.

На островах весь апрель объявлен месячником чистоты. Ранее субботники прошли в Анивском, Корсаковском, Макаровском, Смирныховском и Южно-Курильском районах. Всего в мероприятиях по уборке в течение месяца приняли участие порядка 33 тысяч островитян. Объем собранных отходов – свыше 123 тонн, сообщает пресс-служба регионального правительства.