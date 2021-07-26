В сентябре пойдём голосовать. Участники выборной кампании готовы

В избирательной комиссии Сахалинской области прошла пресс-конференция, на которой председатель облизбиркома Виктория Черкасова и председатель общественной палаты области Владимир Иконников рассказали о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

В частности, Виктория Черкасова подробно сообщила о ходе подготовки к голосованию, особо отметив беспрецедентные меры, принимаемые в отношении чистоты и прозрачности выборов.

Владимир Иконников рассказал о подготовке общественных наблюдателей и презентовал создание в единый день голосования центра общественного наблюдения за выборами, который будет располагаться в историческом парке «Россия – моя история» в Южно-Сахалинске.

Голосование начнется 19 сентября и будет проходить в течение трех дней. Все это время будет вестись и видеонаблюдение. Как подчеркнул Владимир Иконников, это позволит сделать выборы чистыми, легитимными, с соблюдением всех законодательных норм.