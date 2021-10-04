В Северо-Курильске полицейские спасли на пожаре женщину и вывели жильцов из горящего дома

«Сотрудник дорожно-пат­рульной службы ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу старшина полиции Антон Клыков и инспектор отдела по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Зоя Игушева проявили смелость и решительность при спасении людей на пожаре», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время вечернего патрулирования они увидели, что из окна квартиры двухэтажного дома по улице Сахалинской вырываются языки пламени. Попросив местных жителей вызвать экстренные службы, сотрудники полиции побежали в здание, чтобы эвакуировать жильцов.

Антон Клыков направился в горящую квартиру, которая, к счастью, оказалась открыта. В дыму находилась женщина, которая получила ожоги, отравилась угарным газом и находилась в шоковом состоянии. Полицейский вывел ее из квартиры и передал прибывшим к месту происшествия медикам. После этого он вернулся в подъезд, чтобы отключить подачу электроэнергии. Тем временем Зоя Игушева обошла все остальные квартиры, предупредила людей о пожаре и помогла им покинуть здание.

Сотрудники полиции охраняли дом до окончания работы пожарного расчета. Благодаря их грамотным и своевременным действиям люди были спасены.

Дарья Скворцова.