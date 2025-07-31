В Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами жизнь возвращается в обычное русло

30 июля в 10 часов 24 минуты по сахалинскому времени сейсмические станции зарегистрировали землетрясение к востоку от Петропавловска-Камчатского.

Магнитуда оперативно была определена как 7,9. Впоследствии, при поступлении дополнительных данных, показатель был уточнён: окончательное его значение 8,4. В Северо-Курильске ощущаемость составила 6 – 7 баллов.

Сейсмостанция «Южно-Сахалинск» объявляла тревогу цунами по Северо-Курильскому району.

Тревогу цунами здесь официально отменили 30 июля в 22 часа 4 минуты по сахалинскому времени, а на остальных Курилах тремя часами раньше.

Как объяснили в региональном центре цунами, в Северо-Курильске нет автоматизированных датчиков, поэтому о высоте волн судят по данным, полученным визуально. В черте районного центра самая высокая волна достигала примерно 7 метров. Море захлестнуло территорию, где расположены местный порт и рыбоперерабатывающее предприятие «Алаид». Затопило причальную инфраструктуру, здания и сооружения морского терминала, «поплыл» и маломерный флот, находившийся у прибрежной зоны.

Угроза цунами объявлялась по всему тихоокеанскому региону. Самая высокая волна, докатившаяся до острова Итуруп, относящегося к Курильскому району, достигала отметки 21 сантиметр, до Кунашира и Шикотана, относящихся к Южно-Курильскому району, в пределах 20 – 40 сантиметров.

На сейсмостанции «Южно-Сахалинск» сообщили, что у нынешнего мощного землетрясения, очаг которого, по уточнённым данным, располагался в 130 км к востоку от Петропавловска-Камчатского и в 360 км к северо-востоку от Северо-Курильска, были «предвестники», или, как называют их сейсмологи, форшок.

Очаги четырёх подземных толчков, произошедших в течение часа, располагались примерно в тех же координатах. Второй по счёту толчок был особенно сильным, магнитудой 7,5. Он также спровоцировал цунами. Волна докатилась до побережья Камчатки, но не коснулась Северо-Курильска.

По предварительным данным мэра Северо-Курильского района Александра Овсянникова, пострадавших от стихии нет. В районном центре рыбозавод «Алаид» организовал парко-хозяйственный день, а попросту генеральную уборку. Предприятие готовится к работе в обычном режиме.

Муниципальная комиссия по оценке ущерба обследует объекты инфраструктуры: социальные, коммунальные, транспортные. По последним данным, коммунальное хозяйство в рабочем состоянии. Развёрнуты работы по восстановлению подачи горячей воды от внутриквартальной котельной. Детский сад получил косметические повреждения, несущие конструкции не пострадали. Ориентировочно в начале следующей недели после уборки в помещениях учреждение заработает в штатном режиме.

С самого начала региональные и местные власти держали ситуацию на контроле и действовали чётко и грамотно. Глава островного региона Валерий Лимаренко изначально сформулировал задачу – принять меры для обеспечения безопасности жителей и восстановления нормальной жизни в районе, где проживают 2400 человек.

В оперативном порядке прошла эвакуация жителей Северо-Курильска, людей собрали в безопасном месте на возвышенности. Здесь работал медицинский персонал для оказания срочной медпомощи при необходимости. А на крайний случай был предусмотрен вариант с использованием санитарной авиации с Камчатки. Взлётно-посадочная полоса на Парамушире, по предварительной оценке, готова к приёму вертолётов.

Мобилизован областной материальный резерв для предстоящего ремонта жилья, социальных и коммунальных объектов. По результатам обследования все материалы и оборудование немедленно направят в Северо-Курильск.

Во время активной фазы этих стихийных событий в районе отключили электроснабжение, чтобы исключить угрозу коротких замыканий и пожаров. Дизельная станция работает в штатном режиме. В жилфонде повреждены кирпичные печные трубы. Возможны повреждения инженерных сетей.

На другом северокурильском острове Шумшу, где разместились участники поисковой экспедиции и полным ходом идёт подготовка к памятной дате – 80-летию советского десанта, основной палаточный лагерь не пострадал. Он находится в нескольких километрах от берега на возвышенном участке, и цунами ему не страшны.

При этом досталось от стихии небольшому палаточному лагерю Российского географического общества, располагавшемуся на восточном побережье. Людей своевременно предупредили об опасности, они перешли в безопасное место. Но палатки с их вещами смыло волнами. Как сообщил «Советскому Сахалину» руководитель регионального отделения поискового движения России Артём Бандура, все 30 человек из этого палаточного лагеря размещены в большом лагере и обеспечены всем необходимым.

Ярослав САФОНОВ.

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