В Шахтёрске определили лучших экскаваторщиков и бульдозеристов сахалинской области.

Здесь завершились региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Машинисты экскаваторов и бульдозеров продемонстрировали свое мастерство в управлении тяжелой техникой, выполняя сложные практические задания и проходя теоретические испытания.

В номинации «Лучший машинист экскаватора» победу одержал Николай Иконников. Ему и его соперникам необходимо было проехать «змейкой», не задев стойки с мячами, закрыть спичечный коробок зубьями ковша, перемести корзинку с мячом с одной бочки на другую.

«Лучшим машинистом бульдозера» стал Ильшат Насибуллин. В этой номинации нужно было объехать сигнальные конусы, закатить бочку «в ворота», двигаться задним ходом по сложной траектории и забить гвоздь в деревянный брусок.

Победители получат не только звание лучших и денежные призы, но представят островной регион на федеральном этапе конкурса в августе в Чувашии.

Наталья ДЕСЯТОВА.