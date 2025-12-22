В Шахтёрске открыли горнолыжный сезон с удобствами и комфортом

В Шахтёрске Углегорского района официально открылся горнолыжный сезон на обновлённом комплексе «Белая Сова».

Он стал хорошо оборудованной площадкой для активного отдыха.

Как сообщили в местной администрации, теперь на трассе существенно продлён основной склон, что повысило его привлекательность для спортсменов и любителей. Для повышения комфорта и пропускной способности установлен дополнительный бугельный подъёмник.

Такая модернизация стала возможной благодаря совместным усилиям властей и Восточной горнорудной компании, ведущей добычу угля на территории района.

Антон СМОЛЯКОВ.