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В школах островного региона началась пора последних звонков

Около восьми тысяч выпускников одиннадцатых и девятых классов  уходят во взрослую жизнь.

Губернатор Валерий Лимаренко поздравил старшеклассников гимназии № 1 им. А. С. Пушкина в Южно-Сахалинске с последним звонком.

– Впереди много дел, экзамены, поступления в университеты, работа в будущем. Конечно, мы хотели бы, чтобы вы связали свою жизнь с Сахалином. Если вы поступите на материке в университет, ждем вас, чтобы вы вернулись, создавали здесь семьи. Если вы решите поступать в наш университет, хочу сказать, что уже в этом году появится новый главный корпус, в будущем году новое общежитие, а еще через год кампус мирового уровня в центре города, и сейчас уже формируются лаборатории. Шельфовые проекты, водородные проекты, искусственный интеллект, беспилотники – это новые направления нашего университета.

До 5 июля старшеклассники сдают единый госэкзамен. А потом многие из них планируют продолжить учебу по выбранной профессии.

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