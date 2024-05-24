В школах островного региона началась пора последних звонков

Около восьми тысяч выпускников одиннадцатых и девятых классов уходят во взрослую жизнь.

Губернатор Валерий Лимаренко поздравил старшеклассников гимназии № 1 им. А. С. Пушкина в Южно-Сахалинске с последним звонком.

– Впереди много дел, экзамены, поступления в университеты, работа в будущем. Конечно, мы хотели бы, чтобы вы связали свою жизнь с Сахалином. Если вы поступите на материке в университет, ждем вас, чтобы вы вернулись, создавали здесь семьи. Если вы решите поступать в наш университет, хочу сказать, что уже в этом году появится новый главный корпус, в будущем году новое общежитие, а еще через год кампус мирового уровня в центре города, и сейчас уже формируются лаборатории. Шельфовые проекты, водородные проекты, искусственный интеллект, беспилотники – это новые направления нашего университета.