В школах региона начинается запись детей на поступление в первый класс

Уже 27 марта в муниципальных образованиях и 28 марта в Южно-Сахалинске начнётся запись детей в первые классы.

Свыше 3000 мест зарезервировано малышам областного центра, которым на 1 сентября исполнится от шести с половиной до восьми лет. А вот шестилеткам добро на учёбу должен дать департамент образования. Тогда и школа примет положительное решение по заявлению родителей.

Сейчас в 1-й класс будут оформлять тех детей, кто проживает на закреплённой за образовательной организацией территории, а также тех, у кого прописки нет, но здесь учатся их братья или сёстры. Но с 6 июля и до 5 сентября начнётся вторая волна записи для остальных будущих первоклашек.

Подать заявление удобно через портал «Госуслуги», поскольку у большинства родителей уже есть аккаунт, включая детский. Также через региональный портал образовательных услуг АИС «Е-Услуги. Образование», лично в образовательную организацию. Родители могут отправить заявление и по почте (с уведомлением).

Как отмечают в профильном министерстве, многие южносахалинцы традиционно стремятся определить детей в гимназии и школу

№ 26. В этом году школ станет больше – в жилищных комплексах «Авангард» и «Горизонт» откроются новые с яркими образовательными программами. Обе будут работать полный день, предлагая детям интересные направления дополнительного образования.

Примечательно, что эти учреждения примут всех желающих на свободные места во 2 – 11-х классах независимо от регистрации. При необходимости появятся дополнительные классы.

У кого же есть преимущества при записи детей в школы? У семей бойцов СВО, включая погибших, у военнослужащих и других льготных категорий. Дополнительная информация – на сайте департамента образования. Телефоны горячей линии: 312-687 (доб. 3), 312-687 (доб. 1).