В «Симфонии» давали оперу. Концерт юных дарований и творческой молодежи имел большой успех

«Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей?», — задавался вопросом Виссарион Белинский.

«Любите ли вы оперу?» — в том же ключе поинтересовались у сахалинских любителей классической музыки сотрудники областного ресурсного центра по образованию в сфере культуры и искусства. И, не сомневаясь в положительном ответе, дали такое название концерту Сахалинского детского сводного оркестра и Сахалинского детского сводного хора. Он состоялся в концертном зале «Симфония» областного центра.

Оба замечательных коллектива – гордость островного региона. Под управлением художественных руководителей и дирижёров, заслуженных педагогов Сахалинской области Виктории Юхмановой и Валентины Тутуровой, к тому же заслуженного работника культуры РФ, юные дарования достигли такого уровня мастерства, что берутся исполнять произведения мэтров оперного искусства. А это Россини, Верди, Бизе, Делиб, Гуно, Чайковский, Бородин, Мусоргский, Рахманинов, Глинка.

Творческие силы юных дарований Сахалина на концерте поддержали приглашённые солисты из Владивостока и Москвы, лауреаты международных конкурсов Варвара Комаровская, Владимир Маторин, Данил Хахилев. Арии из оперы и оперетты прозвучали также в исполнении южно-сахалинских вокалисток Снежаны Фомичёвой, Елены Филатовой и Юлии Заславской.

Полноценный двухчасовой концерт прошёл как на одном дыхании под щедрые аплодисменты восторженных слушателей. Удачным оказался и дебют выпускника Сахалинского колледжа искусств, а ныне студента Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова Александра Антонова. Будущий дирижёр управлял оркестром в нескольких номерах. К большому успеху юных артистов причастны также хормейстеры Евгения Гурова и Елена Филатова.

После концерта публика, хоть и не цитировала Белинского, но делилась схожими впечатлениями. Их суть: музыкальный праздник прошёл «с энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного».

Людмила Николаева.

Фото Георгия Румянцева.