В сквере у «Чехов-Центра» открылась загадочная экспозиция

Что за театр без эксперимента, без творческого «хулиганства»? Дело креативное, живое – творческий поиск необходим как воздух!

«Чехов-Центр» в Южно-Сахалинске в очередной раз доказал, что живет и развивается именно в таком ключе. В сквере у главного здания театра на Компроспекте пополнилась скульптурная галерея: компанию установленным ранее и полюбившимся горожанам героям чеховских произведений составили шаржированные образы русских литераторов 19-го века.

Ба, знакомые все лица! Неужто Николай Васильевич Гоголь? Собственной персоной?! Образ писателя ни с кем не спутаешь. При этом Гоголь восседает на «навороченном» мотоцикле. По замыслу автора именно так писатель мог бы выглядеть в современности.

Композиция выполнена из листового металла с нюансами, проработанными сваркой и другим металлообрабатывающим инструментарием. А прочие контуры – из художественно выгнутых металлических же прутьев. Композицию в этом и других случаях дополняют таблички с вырезанными в листовом металле цитатами произведений. Зрителю предлагается интеллектуальная шпаргалка, по которой можно догадаться – кто именно здесь изображен.

Николая Гоголя можно сразу и точно идентифицировать по цитате: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади».

Ниже цитаты указаны соавторы шедевра: художник Кирилл Пискунов и мастер по металлу Андрей Сажин.

Главный художник театра Кирилл Пискунов рассказал «Советскому Сахалину» о возникновении идеи необычного творческого проекта и ее воплощении:

– Пожалуй, точно жанр этих композиций определить не получится, я называю их металлической скульптурой. Идея родилась еще весной. Персонажей набралось больше десятка. Руководство театра идею поддержало, и мы в соавторстве с замечательным сахалинским художником-кузнецом Андреем Сажиным приступили к работе по моим эскизам.

Театр и прежде сотрудничал с Андреем, одной из его первых театральных работ была фигура большого слона к спектаклю «Шекспир.Сон». Она занимала большую часть декорации, слон умел качать головой! Этот мастер использует самые современные технологии обработки металла, но в основе всегда ручная работа. В общей сложности в сквере у «Чехов-Центра» установлено десять работ, еще две пока остаются в виде эскизов. В дальнейшем, развивая этот проект, можно создать еще пяток композиций.

Значение имеет и продуманная расстановка этих металлических скульптур на обширной территории. По нашей задумке, человек должен прогуляться по всему скверу, чтобы увидеть все работы. Надеюсь, у нас получилось немного разнообразить сквер тематически.

– Авторов цитат и из каких они произведений мы специально не указали, пусть некоторое время сохраняется интрига, – говорит главный художник театра. – Ведь важен еще и момент познания. Например, не все смогут сразу по представленному образу определить Михаила Булгакова. Но есть его цитата и визуальные подсказки: фигуры кота и собаки. Представленные фигуры – своего рода ребусы, загадки для посетителей сквера. Попробуйте их разгадать! – предлагает Кирилл Пискунов.

К слову

Экспозицию металлических фигур в сквере у «Чехов-Центра» планируется сохранить до первого снега, в дальнейшем они отправятся «на отдых» до следующего сезона, чтобы не мешали расчистке территории от сугробов. Одним из плюсов создания такой экспозиции организаторы и зрители называют то обстоятельство, что добавилось имен и фамилий в этом «театральном оазисе». Теперь имя Антона Павловича Чехова не вырвано из культурного контекста России своего времени, а находится в самой его гуще. На некоторых участках металлических фигур сохранена ржавчина, хотя поверхности покрыты лаком. Это авторский замысел. Хулиганить – так хулиганить!

Ярослав САФОНОВ.