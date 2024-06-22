В следующем году улицу Горького в областном центре продлят на юг

В дальнейшем её двинут ещё дальше, и соединят с трассой на село Охотское Корсаковского района.

Вопрос этот давно волнует жителей юга Сахалина. Он прозвучал одним из первых на прямой линии губернатора области Валерия Лимаренко 21 июня с.г.

Глава региона ответил, что участок трассы от Горького до района Зима будет готов в следующем году, дальше проезд продлят до охотской трассы.

– Тогда город получит еще один выезд и заезд, что поможет решить проблемы с пробками на этом направлении, – отметил губернатор. – Составили план по годам, в первую очередь ремонтируем, реконструируем и асфальтируем важные направления. Среди них – федеральная автодорога Южно-Сахалинск-Корсаков. К работам на ней приступают в нынешнем году. В 2026 году на участке от базы Восток до Корсакова будет четыре полосы движения. До 2030 года область намеревается покрыть асфальтом западное побережье острова от Невельска до Шахтёрска к 2030 году.

Люди, обратившиеся на прямую линию, обозначили болевые места дорожного хозяйства в районах. Одна из них – автодорога между Углегорском и селом Бошняково в северной части Углегорского района. Её периодически закрывают из-за опасных оползней. Как прозвучало в ответе присутствовавшего на прямой линии первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуарда Ри, со следующего месяца на проблемном участки дороги (это 41-й километр трассы) начнутся дорожные работы, которые позволят значительно уменьшить опасность. Продлятся они до наступления холодов.

На нынешней неделе в другой части Углегорского района сошёл оползень, он перекрыл проезд до сёл Поречье, Ольшанка и Орлово, так что проблема состояния дорог в этом МО достаточно серьёзная.

Со следующего года начнётся асфальтирование трассы между Александровском-Сахалинским и Тымовском. Работы стартуют на участках от Александровска-Сахалинского до Арково и от Тымовского до Восхода. Завершить всё намечено в 2026 году.

Ещё одна болевая точка –дорога к селу отрада на Кунашире. Её часто размывает, и населённый пункт становится недоступным. По словам Эдуарда Ри, в следующем году там будет уложен асфальт на протяжении 3 тыс. 400 м.

Жителей Холмского района и соседних с ним территорий интересовало – когда приведут в нормальное состояние дорогу до излюбленного места отдыха холмчан и не только их – пляжа в селе Яблочное? Как пояснил Эдуард Ри, с прошлого года там приступили к ремонту трёх мостов, заасфальтировали 1600 метров дороги. До конца 2024 года планируется всё завершить. Общая протяженность составит около семи километров.

В селе Песчанское давняя проблема – отсутствие освещения областной дороги. Его обещают обустроить к 1 августа, уже определились с победителем контракта.

Для жителей Северо-Курильского района больной вопрос – когда начнётся реконструкция дороги за пределами райцентра? О самом дальнем МО регион не забыл – проект есть, его будут реализовывать поэтапно, сейчас изыскивается финансирование.

Стоит ещё добавить, что в Невельске обновится парк автобусов для общественного транспорта. Для жителей было большой радостью, когда на маршруты вышли новые транспортные средства. До конца года будет приобретено ещё 6 таких новинок.

Эдуард Самойлов.