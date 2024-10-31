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В Смирных на автобусных остановках установили два современных комфортных павильона

Их полностью оборудуют до 15 ноября. В скором времени планируется установить ещё две. Подробности «Советскому Сахалину сообщила заместитель главы районной администрации по вопросам строительства и ЖКХ Анна Сафина:

– Эти два новых павильона расположены на главной улице районного центра 8 Марта. Одна возле спортивного комплекса «Арена», где занимаются наши спортсмены, а вторая возле центральной районной больницы. Место здесь насыщено социально важными объектами – рядом, например, детский сад «Улыбка». Внутри нашего посёлка городского типа нет автобусных маршрутов, но зато есть межпоселковые. Жителям окрестных сёл, как правило пожилым людям, приходится часто ездить в Смирных, в ту же больницу, а затем возвращаться домой. Теперь им будет комфортнее дожидаться своих автобусов в тепле и уюте.

Павильоны доставили в Смирных пару недель назад из Хабаровска. Они закрытого и открыто-закрытого типов, оснащены системами электрического обогрева. Кроме того, учтён опыт прошлого, когда новые павильоны повреждали вандалы. На новых остановках имеются системы видеонаблюдения, кнопки вызова полиции.

Павильоны появились благодаря поддержке регионального правительства, выделившего 200 млн рублей на капитальный ремонт улично-дорожной сети муниципального образования.

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