В Смирных увековечили память героев СВО

В Смирных состоялось торжественное открытие «Аллеи Славы». Мемориал на площади Ленина посвящен бойцам, героически павшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

В центральной части «Аллеи Славы» находится Свеча памяти со строками из стихотворений сахалинских авторов. На ней увековечены имена героев. Вокруг обустроены пешеходные зоны, установлены стелы и малые архитектурные формы.

С приветственным словом к участникам церемонии обратился первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков. Он выразил благодарность родителям воинов, воспитавшим настоящих мужчин.

— Аллея Славы – это дань памяти ребятам, которые остались верны Отечеству и обрели бессмертие. Это символ нашей вечной благодарности защитникам России, — сказал Сергей Байдаков. — На подвигах этих ребят мы будем воспитывать детей и молодежь. Аллея Славы поможет подрастающему поколению понять, что патриотизм – это не просто слова, не только уважение к истории и культуре своей страны, но и готовность встать на её защиту.

В декабре прошлого года в Южно-Сахалинске был открыт сквер Защитников Отечества. Пространство посвящено воинам, в разные века сражавшимся за свободу нашей страны, в том числе и участникам специальной военной операции. Центральным объектом стала композиция «Воины четырех эпох».

В этом году «Аллея Славы» появилась в сквере имени Степана Валентеева в Холмске. Мемориал посвящен героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы, участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Аллея Славы» в Смирных стала третьим мемориальным комплексом в Сахалинской области, посвященным героям специальной военной операции.

Все эти объекты являются победителями Всероссийского онлайн голосования по благоустройству общественных территорий. Они возведены по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», запущенного по инициативе Президента России Владимира Путина.

