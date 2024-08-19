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В Смирныховском районе появился клубный спецавтобус

Автобус-клуб.

Во всяком случае, в Смирныховском районе появились для этого широкие возможности. На днях в распоряжение районных властей поступил очаг культуры на колёсах – спецавтобус, способный после нескольких простых манипуляций превращаться в сценическую площадку, да ещё и с собственным энергообеспечением.

По словам мэра Ирины Карпуковой, муниципальный отдел культуры составит досуговую программу, и уже в сентябре автоклуб отправится в первый тур по Смирныховскому району.

Что это за новинка и какими путями она «доехала» до Смирных? Специальный автобус изготовлен в Нижнем Новгороде, на Павловском автозаводе. Марка «ПАЗ» хорошо известна сахалинцам. В данном случае речь идёт о серии ВСА3033. Машины из этой серии – с мобильным сценическим модулем, включающим сценический подиум и навес над ним. В автобусе есть автономный источник энергии – генератор мощностью не менее 7 кВт и система электропитания напряжением 220 В.

В грузовом отсеке предусмотрены стеллажи и места, где можно надёжно и безопасно разместить необходимое культработникам оборудование. При необходимости этот отсек способен превратиться в костюмерную или гримёрку. В комплект входят также спутниковая антенна, звуковая аппаратура, мультимедийная система…

На взгляд министра культуры и архивного дела региона Нонны Лаврик, подобные технологии – важная часть общей стратегии развития инфраструктуры.

– Автоклубы интегрированы с творческими коллективами домов культуры, что позволит артистам выезжать на выступления и мероприятия в самые дальние сёла нашей области, – говорит Нонна Лаврик.

Остаётся добавить, что в нынешнем году область получила федеральную поддержку на приобретение таких автобусов-клубов по национальному проекту «Культура», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона Валерий Лимаренко держит все вопросы, связанные с его реализацией, на личном контроле. До конца года ещё такой же «культавтобус» должен поступить в распоряжение работников культуры Томаринского района.

Владимир СЛАВИН.

 

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