В Смирныховском районе пропали четыре человека. Поиски продолжаются

По предварительной информации, трое взрослых и 15-летний подросток отправились собирать клоповку в лес в районе горы Вайда ещё 23 августа и до сих пор не вернулись.

К поискам подключились специалисты МЧС России, сотрудники других ведомств и добровольцы. Спасатели проводят тщательное обследование лесной зоны, где предположительно находились пропавшие. Они используют дроны самолетного и вертолетного типа, один из которых оснащен тепловизором. Но ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями: низкая облачность и густой туман затрудняют визуальный осмотр местности.

На данный момент к операции привлечено более 20 человек и 6 единиц техники, включая кинологический расчет с обученными собаками.

Елена КУЛИКОВА.

