В Смирныховском районе в районе перевала ищут пропавшего грейдериста

Спасательная операцию проводится в районе села Первомайска. Здесь между селом и месторождением Окружное пропал водитель грейдера компании «Петросах. Вчера в разгар циклона он выехал на расчистку технологического участка дороги в Смирныховском районе и не вернулся со смены.

По предварительным данным, грейдерист расчищал перевал в этом районе. И мог попасть под сошедшую с сопки снежную лавину.

Поиски были оперативно организованы силами муниципалитета, полиции и жителей. Они пытаются пробиться к месту предполагаемого нахождения грейдера.

Сегодня в 11:45 на помощь вместе с необходимой техникой в Смирныховский район выехала группа из семи сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова.

Поиски усложняют непрекращающиеся снег и ветер.