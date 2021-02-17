    В Смирныховском районе в районе перевала ищут пропавшего грейдериста

    Спасательная операцию проводится в районе села Первомайска. Здесь между селом и месторождением Окружное пропал водитель грейдера компании «Петросах.  Вчера в  разгар циклона он выехал на расчистку технологического участка дороги в Смирныховском районе и не вернулся со смены.

    По предварительным данным, грейдерист  расчищал перевал в этом районе. И  мог попасть под сошедшую с сопки снежную лавину.

    Поиски  были оперативно организованы силами муниципалитета,  полиции и жителей. Они пытаются пробиться к месту предполагаемого нахождения грейдера.

    Сегодня в 11:45 на помощь вместе с необходимой  техникой в Смирныховский район  выехала группа из семи сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова.

    Поиски усложняют непрекращающиеся снег и ветер.

    СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

    Комментарии для сайта Cackle