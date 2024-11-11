В Смирныховском районе воссоздадут японский укрепрайон, героически взятый советскими бойцами

Завершился первый этап создания музея военной реконструкции «Южносахалинская наступательная операция». Он появился в селе Рощино Смирныховского района, где почти 80 лет назад шли ожесточённые бои за освобождение острова.

На первом этапе обустроили парковку и смотровую площадку на 1500 зрителей, откуда удобно наблюдать за исторической реконструкцией. Каждый год в Рощино воссоздают события августа 1945 года.

Штурм полицейского поста Хандаса – это одно из важнейших сражений за освобождение Южного Сахалина. Пост был обнесён высоким земляным валом, где через каждые пять метров располагались бойницы, а с северной части – два пятиамбразурных дота, колючая проволока, противотанковый ров и бурная река. Двое суток советские бойцы штурмовали практически неприступный японский укрепрайон.

– Следующий год – это год 80-летия Великой Победы. Мы будем отмечать не только 9 мая, но и освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Один из самых значимых боёв произошёл в августе 1945 года в Смирныховском районе. Там традиционно состоится историческая реконструкция. Чтобы она была максимально приближена к событиям военных лет, будут воссозданы фортификационные сооружения, установлена боевая техника. Историческая правда обретёт форму настоящего музея под открытым небом. Аналогичный проект мы реализуем и на Шумшу. Эти музеи дадут возможность соприкоснуться с историей тысячам сахалинцев и курильчан и гостей из разных уголков России, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Музей под открытым небом в Рощино станет живым памятником героизму и мужеству бойцов Красной Армии. Второй этап работ завершат к августу 2025 года – реконструируют оборонительные сооружения, ворота, противотанковый ров, наполнят территорию образцами вооружения, сообщили в правительстве области.

– Ещё в советское время место боя на 50-й параллели стало знаковым, – рассказал руководитель регионального отделения Поискового движения России Артём Бандура. – Этим летом историческая реконструкция боя, где наши солдаты проявили невероятное мужество, проходила на обновлённой территории. Если раньше зрители бросали машины на трассе, стояли где придётся, то теперь у них появилась трибуна. Причём она так удачно вписана в ландшафт, что кажется, будто она всегда там была.

СПРАВКА

Сохранение памяти о героях Второй мировой войны – приоритетное направление в работе регионального правительства. Ежегодно на островах проходят поисковые экспедиции, в которых участвуют неравнодушные активисты из десятка регионов страны. Герои, павшие при освобождении Южного Сахалина и Курильских островов, захоронены на мемориале. Найденные поисковиками ценные предметы переданы в музейно-мемориальный комплекс «Победа».