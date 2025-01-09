В снежной блокаде. Стихия

Окончание новогодних каникул и первый рабочий день прошли для сахалинцев под аккомпанемент циклона.

Непогода начала своё шествие с начала нынешней недели на севере острова, сдвигаясь на юг. Один за другим по причине сильных заносов и плохой видимости закрывались для проезда участки авто­дороги Южно-Сахалинск – Оха. Прервалось транспортное сообщение между Тымовским и Александровском-Сахалинским. В блокаде оказался Углегорский район.

Отменили все междугородные рейсы между областной столицей и районами центральной и северной частей Сахалина.

Затем, с 9 января, остановилось транспортное сообщение на дорогах юга Сахалина.

Отчасти выручали пассажирские поезда – движение на островной магистрали практически не прерывалось. 9 января отменялись пригородные поезда между Холмском и Чеховом. Во многих населённых пунктах пропал свет, восстановлением энергоснабжения занимались 15 аварийных бригад.

Для застрявших путников открыли пункты временного размещения в Охе, Ногликах, Томари, Холмске, Тымовском, Невельске, в сёлах Чехов (Холмский район) и Огоньки (Анивский район).

В некоторых случаях пришлось прибегнуть к нестандартным решениям. В Александровске-Са­ха­линском 8 января организовали, образно говоря, мини-спецоперацию по доставке по заметённой дороге в Тымовское к поезду женщины с 6-месячным ребёнком. Маме с малюткой нужно было прибыть 9 января в Южно-Сахалинск и вылетать оттуда в Москву на операцию. Дорожники пробили путь для транспорта районной больницы, в итоге женщина успела на поезд.

В Смирныховском районе рейсовый автобус № 504 Александровск-Сахалинский – Южно-Са­ха­линск съехал в кювет с пассажирами. Обошлось без пострадавших, транспорт вытащили, он доехал до Смирных. Дальше не пустила усилившаяся метель. Для невольных пленников организовали питание, помогли им приобрести билеты на поезд.

С 9 января школы Южно-Сахалинска, Тымовского, Ногликского, Смирныховского, Макаровского, Анивского, Долинского, Корсаковского и Александровск-Сахалинского районов перевели на дистанционное обучение. Детсады работали в прежнем режиме. Пожалуй, самым серьёзным испытанием стала коммунальная авария в Южно-Сахалинске 7 января. По информации мэрии, из-за повреждения теплотрассы на улице Горной остыли батареи и пропала горячая вода в нескольких десятках жилых домов. Для устранения порыва мобилизовали все аварийные бригады Сахалинской коммунальной компании, спасательного отряда Южно-Сахалинска. Люди сидели в холодных квартирах почти сутки. Масштабы происшествия оказались больше, чем предполагалось. Не сразу удалось обнаружить место порыва. Пришлось перекрывать движение на участке улицы. Работы велись и в ночное время.

ЧП не могли обойти вниманием городские и областные власти – на место порыва выезжали заместитель председателя правительства региона Алексей Римша и глава города Сергей Надсадин.

На этом участке подобные происшествия случаются каждую зиму. Принято решение: летом, когда на Горной начнётся реконструкция, полностью заменить сети отопления и горячего водоснабжения, чтобы впредь избегать подобных сюрпризов.

Евгений АВЕРИН.