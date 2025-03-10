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В составе поезда Южно-Сахалинск – Ноглики появится ещё один купейный вагон

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства области.

С 1 апреля в состав поезда Южно-Сахалинск – Ноглики  добавят ещё один купейный вагон на 36 мест.

Это сделано в связи с увеличившимся спросом на железнодорожные билеты в том направлении, рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Ещё одно новшество – с 3 июня между областным центром и Ногликами начнут курсировать два дополнительных поезда. В них будет пять вагонов и 224 места. Составы будут отправляться два раза в неделю: по вторникам и пятницам из областного центра, по средам и субботам – в обратном направлении.

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