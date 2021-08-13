В Совгавань на выходные. Новый авиарейс

«Аврора» объявила о начале полетов между Южно-Сахалинском и городом Советская Гавань в Хабаровском крае.

Рейсы выполняются с 20 августа совместными усилиями «Авроры» и партнера-оператора «Авиашельф». Регулярность — два полета в неделю, по понедельникам и пятницам.

В понедельник воздушное судно вылетает из Южно-Сахалинска в 12 часов 40 минут по местному времени, прибывает в Советскую Гавань в 13 часов 5 минут. В обратном направлении: вылет из Советской Гавани в 13 часов 45 минут, прибытие в в Южно-Сахалинск в 16 часов10 минут.

В пятницу самолет вылетает из Южно-Сахалинска в 15часов, прибывает в Советскую Гавань в 15 часов 25 минут. Из Советской Гавани вылет в 16 часов 5 минут, прибытие в Южно-Сахалинск в 18 часов 30 минут.

Перелеты осуществляют самолеты DHC-6 Twin Otter. Эти турбовинтовые воздушные суда в свое время были разработаны канадцами. У них укороченные взлет и посадка, применяются на местных авиалиниях. Экипаж состоит из 1-2 человек, пассажирских мест 20.

Перелет из Южно-Сахалинска в Советскую гавань в экономклассе в одну сторону обойдется в 2 200 рублей. Открытие нового рейса соответствует плану единой дальневосточной авиакомпании. Она создана по поручению президента РФ для улучшения транспортной доступности дальневосточных регионов.

С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru и в авиаагентствах. Купить билеты можно на сайте, а получить справки — по телефону 8-800-250-49-88. Звонки бесплатные.

Евгений ПОЛЯКОВ.