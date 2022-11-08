В специальной военной операции погибли наши земляки

Губернатор Валерий Лимаренко сообщил о гибели лейтенанта Чемелева Николая Григорьевича из Анивы, рядовых Новожёнова Виталия Алексеевича из Шахтёрска, Климова Александра Владимировича из Поронайска, Тяпкина Олега Владимировича из Холмска, Гудзева Василия Юрьевича из Невельска.

— Для всех нас эти ребята – настоящие герои. Они смело пошли защищать нашу Родину, безопасность людей. И мы скорбим об этой тяжелой утрате. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь — написал глава региона в своём телеграмканале.