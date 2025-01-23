В суде выясняют – все ли бюджетные деньги для собак шли по назначению?

В Южно-Сахалинском городском суде начались слушания уголовного дела, где фигурирует самая большая на Сахалине организация, которая занимается отловом и содержанием бездомных животных.

Уголовное дело вёл второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, руководитель фонда «Помощь животным. Сахалин» Ксения Завадская вступила в преступный сговор со своей знакомой и её матерью. Им вменяется растрата на сумму свыше 4 млн рублей. С фигурантов взята подписка о невыезде.

Ксения Завадская возглавляет общественную организацию фонд «Помощь животным. Сахалин» и по доверенности от собственника из Анивы – ИП Завадский Я. Г. – руководит находящимся в его ведении приютом, где содержатся животные. Свою деятельность он ведёт с февраля 2022 года.

Приют уже не раз «звучал» в прошлом году. Большой резонанс получили попавшие в интернет сведения о том, в каких условиях содержатся животные – дефицит воды, еды и подстилок, нехватка персонала для уборки в вольерах. В приюте долго не могли сжечь трупы животных, тележка с ними находилась на территории практически на видном месте.

Уголовному делу предшествовали гражданские дела в суде. Истцами выступали как муниципальные образования, так и сам фонд. Власти считали, что в приюте и фонде не смогли отчитаться и документально подтвердить нахождение на территории нескольких сотен собак – на них областной центр выделял деньги по контракту. Были претензии и по выполнению работ.

В фонде же заявляли, что мэрия не оплачивала услуги по отлову собак…

Судя по официальным данным, с 2023 по 2024 год фонд «Помощь животным. Сахалин» и ИП Завадский Я. Г. заключили контракты с 7 муниципальными образованиями на сумму около 30 млн рублей.

В целом с фондом с 2020 года заключены муниципальные контракты на 90,155 млн рублей, с ИП Завадский Я. Г. с 2023 года – на 21,637 млн рублей.

Зоозащитники между тем задавались вопросом: а достаточно ли было средств, чтобы содержать животных по-человечески? Судя по расчётам, на каждого из 800 содержащихся четвероногих в день приходилось немногим более 100 рублей, и это если тратить деньги только на их питание. Правда, приют регулярно обращался к жителям с призывом помочь, и его постояльцам регулярно несли еду, средства гигиены, медикаменты. А 15 января на его территории был пожар…

Все точки над i расставит суд. Но…

Проблема с содержанием безнадзорных животных, конечно, налицо. Забота о них лежит сейчас на плечах бизнеса. Ему выделяют бюджетные деньги по контрактам, но, как выясняется, это не панацея – возникают вопросы и к содержанию животных, и к дальнейшей судьбе отловленных и выпущенных после стерилизации на волю собак.

Ни в Южно-Сахалинске, ни в других районах нет муниципального приюта. Когда прошлой весной на территории областного центра в частном приюте «Пёс и кот» случился пожар, его постояльцев трудно было пристроить по временным адресам. Будь в городе муниципальное учреждение подобного профиля, вопрос не встал бы так остро.

Такие структуры в идеале должны быть в каждом райцентре. Основание для этого, с одной стороны, есть – федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый в декабре 2018 года. Федерация передала полномочия в этой сфере регионам, и Сахалинская облдума приняла соответствующий закон в 2020 году, пояснил председатель общественного совета при региональном УМВД Денис Адылов.

На каждой муниципальной территории свои тонкости, поэтому областная власть решила наделить районы полномочиями в сфере надзора за животными без хозяев, их содержания и отлова. Но на этом, похоже, движение застопорилось. Запланировано построить подобные учреждения в областном центре, Южно-Курильском, Курильском, Северо-Курильском и Смирныховском районах. Пока что строить приюты начали в Северо-Курильском и Южно-Курильском районах. На трёх оставшихся территориях ещё решают вопрос с подбором земельных участков, думают над корректировкой проектно-сметной документации. Связано это, в частности, с тем, что не везде смогли определиться с численностью безнадзорных животных и, соответственно, с площадью, которую нужно им отвести и пр.

Поэтому нет гарантий, что подобные истории с собачьими приютами не повторятся вновь.

Тем временем рассмотрение уголовного дела о растрате бюджетных средств руководством приюта в Южно-Сахалинском горсуде продолжается. Очередное судебное заседание назначено на 4 февраля.

Евгений АВЕРИН.