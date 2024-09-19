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В сёлах Сахалинского региона открываются новые почтовые отделения

Фото: airtraction.ru

Это становится возможным благодаря масштабному проекту, получившему поддержку региона.

Проект предполагает возведение специализированных модульных зданий из быстровозводимых конструкций в восьми населённых пунктах. Первым в этом списке стоит почта села Взморье Долинского района, сообщили в правительстве области. Затем новоселье справят в сёлах Восточное (Макаровский район), Восход, Чир-Унвд, Арги-Паги (Тымовский район), Тунгор (Охинский район), Краснополье и Поречье (Углегорский район). Все новые помещения должны заработать в полную силу до конца октября.

Каждое модульное отделение представляет собой здание общей площадью 25 квадратных метров. В нём есть кабинеты и санитарно-бытовые помещения для персонала, клиентский зал со стойкой, стеллажами с печатными изданиями и товарами, комнаты для хранения корреспонденции и посылок. Также в отделениях будут установлены компьютеры с доступом к порталу государственных услуг. Фактически новые модули станут точками доступа к современным цифровым сервисам для людей, проживающих даже в самых отдалённых уголках региона. Это один из элементов стратегии цифровизации Сахалина и Курил.

Поэтому региональное правительство совместно с Почтой России нынешней весной приняло решение оказать финансовую поддержку некоторым муниципальным образованиям, чтобы заменить аварийные и ветхие здания почты на селе новыми удобными модулями. Список населённых пунктов формировался с учётом состояния зданий и помещений, в которых работают отделения, а также количества обслуживаемых пенсионеров.

– Почта на селе – это место притяжения. Сюда приходят за пенсиями и пособиями. Здесь местные жители получают посылки с различными товарами из интернет-магазинов. Поэтому так важно, чтобы отделение связи работало в достойных условиях. Это один из основных показателей качества жизни, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

 

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