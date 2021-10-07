«В таких домиках живет душа наших бабушек…». Художник Светлана Малышева старается запечатлеть в своих работах старые постройки

В арт-резиденции «Маяк» (Юж­но-Са­ха­линск, ул. Ленина, 150) развернута выставка работ нескольких художников. Представлены произведения самых разных жанров и тем. Не затерялись в экспозиции картины члена Союза акварелистов России Светланы Малышевой.

Светлана Валентиновна – художник-оформитель, педагог-психолог дополнительного образования, более 10 лет работает в детской художественной школе Южно-Сахалинска, обу­чает ребятишек изобразительному искусству.

Сама пишет картины – акварелью, тушью, гелевыми ручками. Участница многих выставок в Южно-Сахалинске и других городах области.

– Мне очень нравятся старые деревянные постройки с резными наличниками, интересными ставнями, причудливыми пристройками, – рассказала художник. – Люб­лю подолгу рассматривать мелкие детали, вдыхать воздух вокруг, придумывать разные истории, связанные с этими постройками.

В таких домиках, кажется, живет душа наших бабушек и прабабушек, которые долгими зимними вечерами под звуки завывающего ветра за окном бесконечно рассказывали увлекательные сказки и истории из своей жизни и жизни их предков. К сожалению, с каждым годом таких домиков становится все меньше и меньше, и на их месте вырастают безликие гиганты из бетона и пластика. Поэтому я стараюсь как можно быстрее и больше запечатлевать их в своих работах, чтобы через много лет любоваться стариной и показывать ее детям и внукам хотя бы на бумаге.

На картинах Светланы Малышевой, представленных на выставке, везде «поселились» старые домишки. Они разные. Для них подобраны сюжеты: «Старый дворик», «Скоро зима», «Увлекательная охота», «Мартовские коты», «Тихое утро».

Старые деревянные дома еще несколько лет назад были у детской художественной школы. Посмотреть на сохранившуюся старину приходили японские туристы. Здесь устраивались пленэры для учащихся художественной школы. По созданным ими рисункам деревянных строений спустя годы, надо полагать, можно будет увидеть прошлое города. Как и по картинам Светланы Малышевой.

Людмила БЕРКОВИЧ.