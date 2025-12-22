В Томари прошел VIII фестиваль «В семье единой»

Томари стал очередной площадкой для проведения уникального межнационального фестиваля «В семье единой», который уже восьмой год объединяет жителей Сахалинской области.

Здесь участники и гости мероприятия посмотрели яркие творческие концертные номера, приняли участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и национальной борьбе страны утренней свежести тхэквондо. Особый ажиотаж вызвал урок по приготовлению корейских национальных сладостей.

Мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара отметила, что «мобильный» формат фестиваля несёт идею единства в районы. Так каждый житель области может прикоснуться к культуре народов, проживающих рядом.

Фото: Администрация Томаринского муниципального округа Сахалинской области.