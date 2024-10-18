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В Томари узнали разницу между городским и муниципальным округами

Фото: пресс-служба администрации томаринского района.

На публичных слушаниях в Томари утвердили изменение статуса муниципального образования.

С 1 января 2025 года областная административная единица переквалифицируется из городского округа в округ муниципальный.

В чём разница между городским и муниципальным округами? В статье федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы, которые решают и муниципальный, и городской округа, идентичны и прописаны через запятую.

Судя по тому же закону, округ именуется городским, если не меньше двух третей его жителей обитают в одном или нескольких городах. В Томаринском округе статус города имеет только райцентр, в котором живёт чуть больше половины населения муниципалитета.

До 1 января 2025 года все российские муниципальные образования должны определиться и уточнить статус своего муниципалитета.

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