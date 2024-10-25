В Томаринском районе кампания капитального ремонта в этом году успешно завершена в райцентре, Красногорске и Черемшанке

Томаринский район завершил кампанию 2024 года по капитальному ремонту. В этом году работы прошли на восьми объектах и в районном центре, и в сёлах.

В селе Черемшанка обновили сеть электроснабжения дома № 1 по улице Ленина. В домах № 86 на улице Карла Маркса и № 18 на улице Ушакова в Красногорске вдохнули вторую жизнь в систему теплоснабжения. Систему водоснабжения и водоотведения заменили в доме № 1 на томаринской улице Антона Буюклы. На той же улице отремонтировали фундамент и подвал дома № 12. А жители домов № 5 и 29 на улице Юбилейной и № 52 на улице Октябрьской в районном центре будут рады новым теплосетям.

Работы у подрядных организаций без существенных замечаний приняли собственники квартир и представители профильных районных организаций.