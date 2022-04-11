В тотальном диктанте поучаствовали около 100 южно-сахалинцев

Ежегодная акция «Тотальный диктант» состоялась в минувшие выходные в Южно-Сахалинске на площадках литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», музейно-мемориального комплекса «Победа» и исторического парка «Россия – моя история». Около 100 человек проверили свои знания по русскому языку.

В этом году текст для тотального диктанта «Девятисотый» написала Марина Степнова. Сахалинцам продиктовали его первую часть под названием «Санин год». Перед началом диктанта писательница выступила с приветственным словом по видеозаписи:

– Культура и грамотность – это то, что объединяет людей в любые времена, а литература – неотъемлемая их часть. Хорошие книги делают нас лучше, свободнее, формируют моральные принципы и остаются с нами всегда. Читайте их и помните, что свет культуры всегда передавался и будет передаваться из рук в руки. И от нас зависит, чтобы он не погас.

Результаты в этом году будут доступны после 18 апреля на городской странице тотального диктанта (https://totaldict.ru/yuzhno-sakhalinsk/).

Церемония награждения отличников состоится после 18 апреля. О дате и времени организаторы сообщат дополнительно.

Напомним, «Тотальный дик­тант» – ежегод­ная куль­тур­­но-про­светительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. В Южно-Сахалинске она проходит с 2011 года, а с 2016-го реализуется на площадках областных музеев при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

Денис Таушканов.