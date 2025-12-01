В травматологической поликлинике Южно-Сахалинска столпотворение

Первый снег – это не только красота, это ещё и гололёд, опасность растянуться на тротуаре и получить травму.

В минувшее воскресенье в южно-сахалинской травматологической поликлинике на проспекте Мира к обеду был аншлаг. У кабинета врача скопилось достаточно много народу с ушибами и переломами.

Но очередь не уменьшалась, скорая помощь и частные авто подвозили новых пострадавших. Оказать им медицинскую помощь оперативно было нереально. Пациентов принимал всего один врач-травматолог…

Журналист «Советского Сахалина», оказавшийся в это время в поликлинике, выслушал справедливые претензии горожан.

Южносахалинка Елена Николаевна посетовала, что сидит в очереди на приём к доктору уже почти четыре часа. Пыталась дозвониться в службу 112, в минздрав. Безрезультатно.

Пожелание новому министру здравоохранения Ирине Тухватуллиной – возьмите на контроль.