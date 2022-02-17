В тренде. Дом с мягкими игрушками в Невельском районе вошел в онлайн-энциклопедию

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию самых необычных народных арт-объектов России. В нее вошли авторские достопримечательности из всех регионов страны, принявшие участие во всероссийском конкурсе Туту Арт, который прошел с октября 2021 по январь 2022 года.

Когда у внука обнаружилась аллергия на мягкие игрушки, вызванная пылевым клещом, дедушка Юрий Сидоров решил не выкидывать мишек и собачек в мусорный бак, а украсить ими забор своего дома.

В необычной коллекции более 100 экземпляров, которые постоянно обновляются, ведь дожди и солнце быстро приводят плюшевых зверят в негодность. Мягкие игрушки к дому Юрия приносят соседи и знакомые. «Бывает, выходишь из дома, а у порога куча игрушек лежит. Одна женщина привезла тигренка из Японии, попросила повесить на видное место», — рассказывает Юрий местным СМИ.

Игрушки прикреплены к забору металлическими прутиками, ими украшены деревья и подоконники дома. Реакция у людей на необычный дизайн разная: дети, как правило, в восторге, а вот взрослые иногда относятся скептически и даже называют «милым домом ужасов». Хозяева рады всем, даже скептикам, и приглашают гостей на чай.