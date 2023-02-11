В Троицком стартовали соревнования «Лыжня России — 2023»

Сегодня, 11 февраля, поклонники лыжных гонок нашей области приняли участие в соревнованиях «Лыжня России-2023». На протяжении многих лет этот фестиваль лыжного спорта на Сахалине проводят в Троицком. Вот и в этом году не стали нарушать добрую традицию.

Заявку на участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2023» подали без малого 1400 участника. Самым юные родились в 2020 году, а ветеран островного спорта Эмилия Минаева в этом году отметит свой 81 день рождения.

Чем замечательна «Лыжня России»? В первую очередь участие в соревнованиях принимают все желающие. Слово-желающие, говорит о том, что люди сами избрали здоровый образ жизни, и выходной день решили посвятить спорту.

Второе, на этом массовом мероприятии многие ветераны спорта встречаются с теми, с кем в молодые годы выясняли отношения на лыжне и порой в силу различных жизненных обстоятельств не виделись по нескольку лет. И самое главное, на мой взгляд, в соревнованиях участвуют семьями — родители со своими детьми. Вначале мамы, папы, дедушки, бабушки болеют за своих детей и внуков. Затем молодое поколение переживает за старшее. Что может быть лучше этого? Лично мне трудно провести параллель.

Самые эмоциональные гонки на «Лыжне России», без преувеличения, когда на старт 200 метров выходят дети — от 2 до 6 лет. Порой кажется, что их победа в соревнованиях больше нужна родителям и дедушке с бабушкой чем самим юным участникам.

Эмоции болельщиков просто зашкаливают и бывает так, что, вопреки запретам судей, родители помогают своим чадам добраться до финиша.

Не менее эмоционально, в спортивном понимании, проходят забеги и у юных спортсменов 2013-2016 года рождения на дистанции 500 метров. А также на один километров тех, кому 11-14 лет.

Настоящую спортивную борьбу можно увидеть на дистанции 5 километров у юношей и девушек. Иначе и быть не может. Участникам этого забега от 15 до 18 лет, и каждые мечтает только о виктории. Что же касается покорение червонца мужчинами и женщинами 2004 года рождения и старше, то каждый из участников хорошо знает свои физические возможности. Именно поэтому одни борются за место на подиуме, другие горят желанием не просто покорить дистанцию, но и в итоговом протоколе подняться на ступеньку выше, чем год назад.

Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фоторепортаж с соревнований «Лыжня Росии-2023».

Игорь Карпук.

Фото автора.