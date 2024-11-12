В Троицком заработает новый спортивный комплекс

С декабря для жителей Троицкого Анивского района начнутся занятия в новом спортивном комплексе.

Здесь будут проходить тренировки и соревнования по футболу, волейболу, художественной гимнастике, тхэквондо и другим видам спорта. Ежедневно комплекс готовится принимать 183 человека.

Кроме спортивного зала оборудован зал для занятий лечебной физкультурой. И, конечно, раздевалки, медицинский кабинет, гардероб, душевые и туалетные комнаты. На втором этаже разместились два тренажёрных зала и тренерские комнаты.

– Наши дети показывают очень неплохие результаты, и новый комплекс будет именно тем местом, где они смогут показать мастерство, – сказала тренер по художественной гимнастике Ольга Лукина.

Спорткомплекс стал победителем в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Елена КУЛИКОВА.