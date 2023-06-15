В трудовом полку прибыло. Студенческие отряды открывают сезон

14 июня в городском парке областного центра состоялось открытие летнего трудового семестра для молодежных технологических отрядов. Первые 250 студентов получили трудовые путевки. В ближайшее время еще более 500 человек приедут работать на остров из других регионов России.

Министр образования области Анастасия Киктева и руководитель агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов поздравили студентов с открытием трудового сезона и вручили путевки 14 отрядам.

В этом году студенты смогут попробовать себя в новых направлениях. Так, им предлагается поучаствовать в благоустройстве города и развитии энергетической отрасли. Сохранились и прежние сферы деятельности – строительная, педагогическая, медицинская, отрасль рыбопереработки, нефтяная, горнодобывающая, сельскохозяйственная и сервисная отрасли. Студенты будут получать заработную плату, в каждой компании устанавливается свой уровень. К примеру, в рыбной отрасли за два месяца можно заработать до 170 тысяч рублей.

– Уже второй год работаю вожатой. Мне интересно взаимодействовать с детьми, для меня это колоссальный опыт. Благодаря студенческим отрядам я знаю, что проблем с трудоустройством у меня не будет, – рассказала студентка Сахалинского колледжа искусств Анастасия Андрусенко.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Сахалинэнерго» Павел Яковлев рассказал, что в этом году организация впервые принимает студентов к себе на работу.

– 52 учащихся будут трудоустроены на предприятия нашей организации. Это будет интересный совместный опыт – студенты получат возможность узнать, что такое энергетика, изнутри. Мы приветствуем молодых специалистов и хотим, чтобы со временем ребята вернулись к нам, в островную энергетику, – подчеркнул Павел Яковлев.

Решение о создании молодежных технологических отрядов в Сахалинской области принял губернатор Валерий Лимаренко в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сегодня движение развивается при участии региональных министерства образования, агентства по делам молодежи, агентства по развитию человечного капитала, сахалинского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и ОГАУ «Сахалинский молодежный ресурсный центр».

Ирина НОВИКОВА.

Для справки

Студенты будут трудиться в следующих организациях: группа компаний «Лиго», ООО «Огнезащита», ЗАО «Энергострой», ООО «Анкор», ИП «Ренжин», ООО «Каниф», ООО «Владимирово», ПФК «Южно-Курильский рыбокомбинат», ООО «Океан», МБУ «Зеленый город», МКП «Завод строительных материалов им. Героя Советского Союза М. А. Федотова», ИП Т¸ Александр, ООО «СМНМ-Вико», ООО «Солнцевский угольный разрез», ИП Олещук М. П., ООО «Первая розничная», ЗАО «Сахалининтурист», автоцентр «Кронос», ООО «Дрим», городская больница им. Ф. С. Анкудинова, оздоровительные лагеря Сахалинской области «Лесное озеро», «Юбилейный», «Чайка», «Восток» и «Авангард».