В Тымовском немного покачало. Жители района ощутили подземные толчки в 3 балла

Сейсмособытие произошло 26 сентября в половине третьего ночи. Судя по показаниям приборов, эпицентр землетрясения располагался в полусотне километров к северо-западу от районного центра, на глубине примерно 17 километров. Магнитуда оценивается в 4,7.

Подземные толчки ощутили жители Тымовского и села Арги-Паги. По шакале интенсивности – до 3 баллов. Региональное управление МЧС напомнило, что не нужно путать магнитуду и интенсивность. Показатель ощущаемости 3 балла говорит о том, что землетрясение слабое, его ощущают только внутри некоторых зданий, это напоминает сотрясение от проехавшего рядом со зданием грузового транспорта.

Максимальное количество баллов по шкале интенсивности – 12. Это когда происходит сильная катастрофа с изменением ландшафта, трещинами, обвалами, оползнями и тотальными разрушениями. Вплоть до того, что реки начинают течь вспять!..

По предварительной информации, в Тымовском районе никто не пострадал и разрушений не зарегистрировано. Не было и обращений от граждан на телефоны доверия и дежурных служб. Тем не менее, сотрудники администрации района и пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания и сооружения, не имеют ли они повреждений.

Ведомство напоминает, что для подобных случаев действует единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Владимир СЛАВИН.