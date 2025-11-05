В Тымовском  пожарные спасли собаку из горящего гаража

Сообщение о пожаре на улице Криворучко, 36 поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда 1 ноября в 12.03. Через 4 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 24 кв. метра изнутри горел гараж, внутри находилась собака. К счастью, её огнеборцы смогли спасти.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 12.25, а в 14.01 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 41 пгт. Тымовское. Были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших нет. Причины пожара выясняются, в Пожарно-спасательной службе Сахалинской области.