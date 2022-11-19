В Тымовском в жилом доме произошел взрыв бытового газа

В угловом подъезде многоквартирном дома от взрыва частично обрушились перекрытия. Из 33 поживавших здесь жильцов семеро погибли, из них трое детей.

Сейчас здесь работают оперативные службы. Специалисты разбирают завалы, привлечено 13 единиц техники и 59 человек. Ведутся поиски еще троих жителей дома.

В Тымовском развернуты несколько операционных, на смену заступают дополнительные бригады хирургов.

К месту происшествия вылетел губернатор Валерий Лимаренко с руководителями ведомств: заместителем председателя регионального правительства Олегом Поповым, министром ЖКХ Наталии Куприной и руководителем агентства по делам ГО и ЧС Анной Михеевой.



Для жильцов пострадавшего от взрыва здания в местном Доме культуры организован пункт временного размещения. Здесь организованы спальные места, есть горячее питание, вода и другие нужные людям вещи.