В Углегорске мэр запретил пользоваться водой из под крана. Населению ее привезут в цистернах

А причиной всего стала повышенная мутность воды в реке Углегорска. Об этом после предварительного обследования сообщил недавно вступивший в должность мэр Федор Филин.

По его выводам, местная станция водоочистки попросту не справляется с возросшей нагрузкой. Районная администрация предпринимает все меры, чтобы нормализовать сложившуюся ситуацию.

– Обращаю внимание, что до стабилизации использовать воду из под крана для бытовых нужд в Углегорске ни в коем случае нельзя, – сообщил Федор Филин. – Подвозить воду будем и 2 февраля, ситуацию стабилизируем к 3 февраля.

Чтобы дать полноценную оценку произошедшему и не допустить повторения подобного снова, глава района намеревается подключить природоохранную прокуратуру.

Судя по комментариям в соцсетях, большинство населения связывает непригодность воды с деятельностью угольщиков, из-за чего, по их мнению, вся грязь с мест добычи стекает в водоемы. Споры об этом идут не один год. Одна сторона говорит, что делает все для обеспечения экологической безопасности, другая демонстрирует воду из под кранов.

Евгений Аверин.