В Углегорске найдено тело погибшего ребенка

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, подросток ушел из дома рано утром 20 декабря. По по факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего городской прокуратурой была организована проверка. В ходе поисковых мероприятий на территории одного из недействующих предприятий района было найдено тело ребенка. На место происшествия выехал углегорский городской прокурор.

В рамках проверочных мероприятий дается оценка соблюдения должностными лицами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также об ограничении доступа к заброшенным объектам на территории района.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Одновременно прокуратурой контролируется расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.