В Углегорске отпраздновали юбилейный День русского чая

В этом году праздник отметили уже в десятый раз. Зрелищное мероприятие каждый год объединяет сотни жителей из разных районов области. К празднику русского чая присоединился и губернатор Валерий Лимаренко, который находится в Углегорском районе с рабочей поездкой.

– Углегорск сегодня стал настоящей столицей русского чая. Отмечать этот праздник – хорошая добрая традиция. Я и сам люблю чай, собираю травы для него, – рассказал Валерий Лимаренко. – Надеюсь, что праздник будет и дальше объединять сотни гостей, привлекать к участию еще больше местных артистов, мастеров и производителей.

В этом году торжество совпало с Днем семьи, любви и верности, объединив две важные даты и напомнив о традиционных ценностях. На празднике чествовали семейные пары, которые прожили вместе больше полувека, достойно воспитали детей и внуков. Почетными знаками «Семья, любовь и верность» наградили Валерия и Татьяну Максименко, Асгата и Людмилу Имаевых, Владимира и Надежду Дубовых.

На юбилейном торжестве гостей угостили русскими блинами. В состязании на самую вкусную выпечку поучаствовали более двух десятков команд – это абсолютный рекорд праздника. Самый ароматный чай и самый вкусный блин выбрали сами гости на голосовании. Местные предприниматели предоставили для всеобщего застолья бесплатные сладости.

Организаторы Дня чая позаботились не только о хлебе, но и о зрелищах. Для самых юных гостей подготовили анимационную площадку, аквагрим, творческие мастер-классы. Для всех желающих развернули фотозоны, спортивные площадки и выставки. Выступления творческих коллективов из Углегорска и Южно-Сахалинска, спортивные состязания и памятные сувениры стали еще одним весомым поводом присоединиться к народным гуляниям.

Сахалинцы захотели также провести акцию в поддержку островных бойцов, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Участники праздника расписали кружки для защитников, сообщает пресс-служба регионального правительства.