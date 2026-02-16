В Углегорской центральной районной больнице наконец-то заработал временный рентген-аппарат

Старый не действовал несколько месяцев, что создавало большие неудобства жителям – ездить за снимком им приходилось в Красногорск, за 90 километров.

Министр здравоохранения области Ирина Тухватуллина сообщила, что сейчас решается вопрос о приобретении аппарата КТ для больницы. В этом месяце углегорцам обещают направить в район усиленную бригаду узких специалистов, которых хронически не хватает. Пациентов в райцентре и Шахтёрске примут офтальмолог, лор, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, невролог, гинеколог, врач УЗИ, уролог, ревматолог.

А в этом году планируется ввести в строй новое здание поликлиники. Оно строится с учётом современных требований к комфорту посетителей и размещению диагностических, лечебных, лабораторных блоков. Здесь будут установлены современный рентген-аппарат, маммограф и даже денситометр.

Министр указала на недостатки в качестве ремонта больничного корпуса и поручила направить в Углегорск бригаду специалистов, которые проведут ревизию и составят смету работ.

Владимир ПАВЛОВ.