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В Углегорском районе на месте пустыря появился сквер

Улица Победы стала краше.

Работы по благоустройству общественного пространства по улице Победы завершились в Углегорске. Благоустройство территории стало возможным благодаря победе во Всероссийском голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Новый сквер появился в районе хоккейного корта по улице Победы на месте бывшего пустыря. В первую очередь здесь расчистили территорию, убрали старые и повреждённые деревья, мусор. При благоустройстве использовали покрытие из плоского плитняка, бортовые камни, тротуарную и тактильную плитки. Для комфортного и безопасного нахождения в сквере предусмотрели освещение и видеонаблюдение. Установили качели, скамейки и беседки.

– Так здорово, что в нашем населённом пункте появилось новое место для отдыха и прогулок. Раньше здесь была заброшенная неблагоустроенная территория, которая пугала своим видом. Сейчас же это современная зона для комфортного времяпрепровождения. Приятно видеть, как наш город преображается на глазах, – поделилась жительница Углегорска Ольга Тимофеева.

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