В Углегорском районе очистили дорогу от камней, глины и палок оползня, сошедшего на трассу Углегорск-Поречье

Проезд для всех видов транспорта и без ограничений там открыли с 9 утра 19 июня.

Происшествие случилось 17 июня, когда на трассу, соединяющую Углегорск с сёлами Поречье, Ольшанка и Орлово, сошла большая масса переувлажнённой почвы с нависающей сопки. Населённые пункты оказались в транспортной блокаде.

В районе объявили чрезвычайную ситуацию муниципального масштаба. Губернатор Валерий Лимаренко отправил на место происшествия руководителя «Сахалинавтодора» Вадима Думанского и потребовал устранить последствия в кратчайшие сроки.

Поначалу дорожники рассчитывали восстановить движение к вечеру 18 июня. Тем более что техника работала интенсивно, проезд расчистили в полторы колеи, чтобы особо нуждающиеся могли им воспользоваться. Но полностью убрать завалы до конца дня 18 июня не получилось. Объём сошедших масс земли составил внушительные 10 тыс.500 куб.м. За время работы была опасность повторного схода.

Как сообщили в правительстве области, на участке предстоит установить дорожные знаки, барьеры, сделать откосы и окончательно восстановить дорожное полотно.

Вопрос только в том, насколько будет защищён этот участок впоследствии? Жители района знают, что подобные происшествия на этом опасном участке (он проходит по Изыльметьевскому перевалу) бывают регулярно, просто объёмы сошедшего не всегда такие внушительные. При этом специалисты ещё много лет назад предупреждали, что это место потенциально опасно, и лучшим выходом будет перенос участка дороги. Потому что инженерная защита (ограждения и пр.) может в некоторых случаях и не спасти.

Однако дело оказалось затратным, поэтому о проблеме забыли. Но она напомнила о себе сама.

Антон СМОЛЯКОВ.