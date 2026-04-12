В Углегорском районе произошло ДТП с участием автобуса и грузовика

Как сообщили «Советскому Сахалину» в региональном следственном управлении СК РФ, ЧП произошло в минувшее воскресенье в девятом часу утра на автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск, неподалёку от села Никольское. Ведомственный автобус ПАЗ вёз 16 рабочих.

По предварительным данным госавтоинспекции, в какой-то момент 22-летний водитель, управлявший грузовиком FAW, не справился с управлением, выехал на «встречку». Так произошло столкновение с автобусом. Судя по фото и видео очевидцев, ПАЗ получил значительные повреждения, у него буквально содран и искорёжен левый борт. Чудом не зацепило кабину водителя.

На место ДТП выезжали несколько экипажей скорой медицинской помощи, 12 пассажирам автобуса оказана разовая медицинская помощь, а четырём потребовалась госпитализация – они получили травмы разной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 ч.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Прокуратура по итогам проверки даст оценку действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию транспорта.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области.