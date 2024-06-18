В Углегорском районе завалило единственную дорогу к нескольким сёлам

Сейчас расчистку засыпанного участка дороги ведут 7 единиц тяжёлой техники. Проезд освобождён в одну колею, пока им пользуется только спецтехника.

В отрезанном от мира состоянии населённые пункты оказались с понедельника, 17 июня – часть сопки рухнула на участок автодороги, которая соединяет районный центр и сёла Поречье, Ольшанку и Орлово. Эта трасса – единственная для сельчан. Теоретически добраться оттуда в Углегорск и в другие районы можно, двигаясь в сторону Красногорска. Но проезд на участке от Орлово до Красногорска возможен лишь для высокопроходимого автотранспорта, поэтому им не пользуются.

Заваленным оказался участок Изыльметьевского перевала, это сложный отрезок трассы между Углегорском и Поречьем.

О происшествии сообщила местная жительница – огромная масса земли сползла прямо перед её машиной. Часть сопки на её глазах рухнула на дорогу.

Туда направили тяжёлую технику, она работала всю ночь. Завал убирали со стороны Углегорска и со стороны Поречья.

В районе объявили чрезвычайную ситуацию муниципального характера. Как рассказал руководитель «Сахалинавтодора» Вадим Думанский, ещё сохраняется опасность повторного схода селя. Поэтому на месте происшествия выставлен пост ГАИ, дежурят бригады пожарных, скорой помощи.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу расчистить трассу в максимально сжатые сроки. Дорожники обещают восстановить проезд к концу дня 18 июня.

По словам сообщившей о происшествии женщины, сошедший сель мог завалить машину, двигавшуюся впереди неё. В минтрансе области сообщили, что эта информация не подтвердилась. Как говорится, у страха глаза велики.

Хорошо, что обошлось без жертв. Но почему стал возможен сход большой массы земли? На этот вопрос должна дать ответ прокуратура – она организовала проверку с привлечением контролирующих органов. После можно будет говорить о том, насколько полно соблюдали законодательство о безопасности движения ответственные за состояние автодороги службы.

Сами углегорцы говорят, что подобные происшествия, только не такого крупного масштаба, происходят в этом месте регулярно после сильных дождей. Люди считают, что дорожникам нужно было давно срезать часть нависающей над дорогой сопки.

Антон СМОЛЯКОВ.