В упорной борьбе равных. Сахалинские спортсмены демонстрируют на соревнованиях характер

«Шиповка юных»

Корсаковские спортсмены, воспитанники тренеров Сергея Долгова и Елены Елохиной Вероника Груздо и Михаил Кожаров стали обладателями медалей Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Состязания прошли в Сочи и собрали спортсменов со всей страны в разных возрастных группах.

Михаил Кожаров выступал в категории «юноши 2007 – 2008 г. р.». Вместе с ним за награды в этой возрастной группе боролись 180 легкоатлетов. По итогам забега на 60 метров с результатом 7,35 секунды Михаил стал обладателем золотой медали.

В категории «девушки 2011 – 2012 г. р.» за звание сильнейших боролись 186 спортсменок. Среди них – Вероника Груздо. Девушка выступала на дистанции 500 метров и заняла второе место, показав результат 1:25,74, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Впервые стали призерами

В Хабаровске подведены итоги дальневосточного этапа первенства ОАО «РЖД» «Локоволей-2022». Участницами турнира были десять команд девушек 2006 – 2007 г. р.

Состязания начались с предварительного этапа, на котором волейболисток разделили на две подгруппы.

Команда сахалинской спорт­школы по волейболу (тренер Марина Захарова) заняла в подгруппе «А» второе место. Она опередила соперниц из Арсеньева, Петропавловска-Кам­чатского и Биробиджана, но пропустила вперед хабаровчанок.

Участниками полуфинала стали по две лучшие команды из каждой подгруппы. Островитянки на этой стадии проиграли лидеру подгруппы «Б» – приморской дружине.

В финале приморские девчата одолели хабаровчанок и завоевали золотые награды.

«Бронза» в активе сахалинских волейболисток, которые в матче за третье место выиграли у читинок.

Команда из Южно-Сахалинска впервые в истории стала призером дальневосточного этапа первенства ОАО «РЖД» «Локоволей».

Лучшим связующим турнира признана Виктория Огнева из Южно-Сахалинска.

Удачный тур

В Сыктывкаре подведены итоги первого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд I лиги (чемпионат Центрального федерального округа).

Всего в турнире играет дюжина волейбольных дружин, разделенных на две подгруппы.

В Сыктывкаре собрались участницы подгруппы «А». Это «Северянка-3», «СШОР-Северянка» (обе – Череповец), «СШ № 1» (Сыктывкар), «СШОР № 2» (Кострома), «Белогорочка-БГТУ» (Белгород), «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Островной регион представляют воспитанницы спортшколы по волейболу (тренер Константин Пак).

В первой игре наша команда проиграла волейболисткам из Череповца (0:3). Затем она показала свой характер, выиграв на тай-брейке у хозяек площадки (3:2).

В заключительном матче «Сахалин» нанес поражение «СШОР № 2» – 3:1 (25:15, 25:17, 19:25, 25:16).

Лидером по итогам тура стала «СШОР-Северянка» (3 победы). По 2 победы в активе «Сахалина» и «СШ № 1». По одному матчу выиграли «Белогорочка-БГТУ» и «Северянка-3». А вот «СШОР № 2» пока побед не имеет.

Сотая победа

Победа над командой «АКМ-Юниор» из Тулы стала для «Сахалинских акул» юбилейной. Это 100-й выигрыш островной команды в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

Первая победа датирована 18 сентября 2014 года. В этот день «Акулы» нанесли поражение «Динамо» из Санкт-Петербурга (3:1). Это был шестой матч «хищников» в МХЛ.

Первой гостевой победы пришлось ждать 28 матчей. 18 ноября 2014 года «Акулы» победили в Хабаровске «Амурских тигров» (3:0). Это, к слову, был первый «сухарь» островитян.

Первая победа по буллитам случилась 19 декабря 2014 года («МВД» – «Сахалинские акулы» – 1:2). А в овертайме сахалинские хоккеисты выиграли только в свой второй сезон в МХЛ. Произошло это 16 сентября 2015 года («Динамо-Раубичи» – «Сахалинские акулы» – 4:5).

Раскладка побед по сезонам выглядит так.

2014 – 2015: 15 побед.

2015 – 2016: 14 побед.

2019 – 2020: 28 побед.

2020 – 2021: 19 побед.

2021 – 2022: 16 побед.

2022 – 2023: 8 побед.

В основное время – 72 победы, в овертайме – 12, по буллитам – 16.

На своем льду – 55 побед, на чужом – 45.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.