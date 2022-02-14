В упорной борьбе. Сахалинцы на всероссийских соревнованиях занимают призовые места

На сложных трассах

В Красноярске на трассах парка «Бобровый лог» прошла гонка XIII этапа Кубка России по горнолыжному спорту в слаломе у мужчин. На старт вышли 60 горнолыжников.

– Удивительно, но главной особенностью гонки стало невероятно большое количество сходов с трассы. Из 60 участников первой попытки до финиша сумели добраться только 18! – рассказали организаторы соревнований.

После первой попытки лидерство захватил сахалинец Артем Кашинцев. Его ближайший преследователь, подмосковный горнолыжник Константин Рябица, проигрывал 1,15 секунды.

Во второй попытке Артем Кашинцев показал второе время. Но этого оказалось достаточно для итоговой победы по сумме двух попыток.

Второе место удержал за собой Константин Рябица, уступивший победителю 1,06 секунды.

Бронзовым призером стал островной горнолыжник Роман Зверян. После первой попытки он был только пятым, но все же сумел переместиться на третью строчку итогового протокола.

В ТОП-10 пробились еще два островных горнолыжника: Леонид Трясов (пятое место) и Федор Федорян (десятое), сообщили в региональном министерстве спорта.

Третий раз третья

Здесь же, в Красноярске, в соревнованиях женщин-слаломисток третьей стала, как и в XII этапе, сахалинская горнолыжница Рене Сабирова.

Для 17-летней островитянки, которая участвует в Кубке России первый сезон, это уже третий случай, когда она становится призером (все три раза – «бронза»).

– Был установлен, пожалуй, антирекорд соревнований. На старт первой трассы вышли 42 горнолыжницы, а финишировать на второй сумели только 11 спорт­сменок. Такое и припомнить трудно, – подвели итог организаторы.

Проявили характер

Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике среди детей 10 – 12 и 13 – 15 лет прошли в подмосковном Чехове. Честь Сахалинской области на соревнованиях отстаивали воспитанники спортшколы «Кристалл» и спортшколы г. Холмска.

В возрастной категории 10 – 12 лет среди девочек до 49 кг холмчанка Полина Павлович взяла золотую медаль. После первого упражнения она уступала лидеру 3 кг, но проявила характер и, подняв 55 кг, обеспечила себе победу.

В этой же возрастной категории холмчанин Константин Травин в весе 35 кг по итогу первого упражнения проигрывал, но слушая установку тренеров, поднял рекордный для себя вес и в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль.

Илья Карпенко из Южно-Сахалинска (73 кг) в возрастной категории 10 – 12 лет показал отличное выступление. Так, с результатом 42 кг в рывке и 53 кг в толчке атлет завоевал золотую медаль.

– В рамках соревнований ребята выполнили спортивные разряды. Полина Павлович – второй разряд, а Константин Травин – третий. В таком возрасте это очень хороший результат, – подчеркнул тренер холмской спорт­школы Артур Никитин.

Толчок, рывок…

Ляйсан Махиянова стала второй на Кубке России по тяжелой атлетике. Старты проходили в Орле с 3 по 10 февраля. Сахалинскую область представляли пять тяжелоатлетов – трое мастеров спорта и два мастера спорта международного класса.

Ляйсан Махиянова (тренер Артур Никитин) оспаривала победу в весовой категории 81 кг. В рывке островная спортсменка мастерски выполнила все три попытки и зафиксировала 93 кг. В толчке успешных попыток на одну меньше, но толкнув 107 кг, она обеспечила себе второе место.

Сахалинка Анастасия Корчагина заняла пятое место в весовой категории 45 кг, юная Вероника Мазалова стала восьмой в категории 59 кг, а Яна Григорьева в весовой категории 64 кг заняла седьмую строчку в турнирной таблице.

Среди мужчин Сахалинскую область представлял Геннадий Зыков. Он выступил в весовой категории 55 кг, с результатом 93 кг в рывке и 107 кг в толчке занял пятое место.

По итогам этих соревнований будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате Европы, который пройдет в мае в Албании.

Готовясь к Паралимпиаде

Сборная России по парагорнолыжному спорту приехала на Сахалин для подготовки к Паралимпиаде в Пекине. Она будет тренироваться на СТК «Горный воздух». Эта база для подготовки выбрана не зря, ведь сборная не первый раз готовится к ответственным стартам на острове.

– Сахалин и «Горный воздух» мы выбрали не просто так. Остров находится не так далеко от места проведения Олимпиады и имеет все необходимое для подготовки к основным стартам. Мы уже готовились здесь к Паралимпийским играм в Пхёнчхане и по итогам показывали хорошие результаты, – рассказал старший тренер сборной России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров. – СТК «Горный воздух» создал все необходимые для нас условия: специальная заливка склонов по мировым стандартам, а также наличие сухого снега, который по структуре похож на снег Олимпиады в Пекине.

Оттачивать свое мастерство в Южно-Сахалинске будут спортсмены Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Васильев, Алексей Микушин, Таисья Форьяш и Дарья Ищенко, а также спортсмены с нарушениями зрения Валерий Редкозубов и Иван Францев вместе со своими лидерами Германом Аграновским и Евгением Героевым во главе со старшим тренером Натальей Брусовой.

Как отметил Александр Назаров, особое внимание в Южно-Сахалинске уделили безопасности спорт­сменов: для всех – отдельные апартаменты, ежедневные ПЦР-тесты для членов сборной и всех контактирующих с ними людей, отдельный продезинфицированный вход на «Горный воздух» и обработанные кабинки канатной дороги.

Старший тренер благодарит губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко за предоставленную возможность провести заключительный этап подготовки к Паралимпиаде на Сахалине и создание благоприятных условий для проживания и тренировок.

Паралимпийцы уже приступили к тренировкам в гигантском слаломе. Дальше они перейдут к скоростным дисциплинам и слалому. Спуски проходят на трассах «Спортивная» и «Армейка» и продлятся до 25 февраля. Затем команда отправится в Пекин. Зимние Паралимпийские игры стартуют 4 марта.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.