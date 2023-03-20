В упорной борьбе. Сахалинские горнолыжники завоевали несколько бронзовых медалей чемпионата страны

Скоростной спуск

На Камчатке прошел чемпионат России по горнолыжному спорту.

В командных соревнованиях участвовали девять команд. Начиная с 1/8 финала, они соревновались по системе плей-офф на выбывание. Островная сборная начала состязания с четвертьфинала, где ее соперником был Краснодарский край, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта. Наши оказались сильнее.

Но в полуфинале сахалинцы проиграли Санкт-Петербургу и попали в малый финал, где соперничали за «бронзу» с Москвой.

После четырех заездов счет был равным (2:2), а дополнительные показатели принесли бронзовые награды сахалинским горнолыжникам (Софья Крохина, Дмитрий Пышкин, Рината Абдулкаюмова, Артем Кашинцев).

А накануне Рината Абдулкаюмова заняла третье место в дисциплине «супер-гигант».

Еще одна представительница островного региона Дарина Иохвидович показала седьмой результат.

Бронзовую медаль юниорского первенства России по скоростному спуску завоевал сахалинец Николай Попов.

Лучший результат среди сахалинских горнолыжниц-юниорок показала Дарина Иохвидович. Она заняла шестое место.

Турнир памяти Комышева

XXV региональные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти заслуженного мастера спорта СССР В. П. Комышева, прошли в Южно-Сахалинске. Старты приурочили к 100-летию со дня основания спортивного общества «Динамо» и 100-летию министерства спорта России.

За награды боролись более 270 спортсменов в девяти возрастных категориях.

Победителями в своих возрастных категориях и на своих дистанциях стали Даяна Сухарева, Денис Семенец, Андрей Емельянов, Николай Поляков, Валерия Кухарева, Олеся Заболотская, Максим Косарев, Илья Толстяков, Софья Кузнецова, Сергей Щербаков, Яков Леманов, Сергей Афанасьев, Софья Яцунец, Ольга Сомова, Иван Пичугин, Наталья Константинова и Елена Полякова.

Мяч в корзине

В Чите завершился дальневосточный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 22 команды разыграли не только медали, но и путевки на суперфинал.

В юношеском турнире островной регион представляла команда школы № 6 (Южно-Сахалинск). Она заняла третье место.

Бронзовыми призерами стали Семен Лавриков, Даниил Цыкура, Илья Девятов, Алексей Сафонов, Дарий Абайбуров, Николай Лысяк, Ярослав Делявский, Михаил Кириченко, Владислав Грошев, Артур Галкин, тренер Елена Шакурова.

У девушек десять команд были разделены на две подгруппы. Сахалинскую область представляла команда школы № 22 (Южно-Сахалинск). Островитянки заняли пятое место.

Молодцы, Карина и Кирилл!

Сахалинские горнолыжники Карина и Кирилл Гайдамащук успешно выступили на чемпионате России по горнолыжному спорту (спорт глухих). Состязания проходили в Новоабзаково (Республика Башкортостан) с 12 по 19 марта.

В чемпионате принимали участие 22 спортсмена из Петропавловска-Камчатского, Уфы, Тамбова, Ижевска, Дмитрова, Санкт-Петербурга, Москвы и Южно-Сахалинска.

В слаломе, слаломе-гиганте и скоростном спуске Карина Гайдамащук завоевала три серебряные медали. В последней дисциплине Кириллу также удалось показать второй результат.

Карина и Кирилл Гайдамащук являются членами сборной РФ по горнолыжному спорту (спорт глухих), тренируются под руководством Елены Литвиновой и входят в состав спортсменов центра спортивной подготовки Сахалинской области.

«Сахалин» – первый

Во Владивостоке состоялся шестой тур группового этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б». Тур получился необычайно упорным. В шести из пятнадцати матчей дело дошло до тай-брейка.

Этим туром завершен предварительный этап. «Сахалин» с 28 победами идет на первом месте.

54 награды тхэквондистов

23 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых медалей завоевали сахалинские спортсмены в городе Елизово Камчатского края на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из шести регионов.

В островную сборную вошли 60 сильнейших тхэквондистов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Невельска и Холмска.

Выступления проходили в четырех возрастных категориях.

По результатам поединков сборная Сахалинской области стала лидером по общекомандному зачету среди регионов Дальнего Востока по заработанным медалям.

Ловкость и гибкость

Сахалинские спортсменки успешно выступили на межрегиональном турнире по спортивной аэробике в рамках чемпионата и первенства Приморского края. Соревнования проходили во Владивостоке и собрали более 200 участников.

Островитянки завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

В номинации «соло, 9 – 11 лет» первое место заняла Дарья Гук. В этой же дисциплине среди спортсменок в возрасте 6 – 8 лет второе место у Марии Малкеровой и Евы Ильиной, третье у Таисии Дроздовой.

Еще одну «бронзу» в номинации «трио, 6 – 8 лет» завоевали Ева Ильина, Мария Малкерова и Кристина Син.

В групповых выступлениях, возраст 6 – 8 лет, островитянки также замкнули тройку призеров. На пьедестал поднялись Мария Малкерова, Маргарита Титякова, Алина Ким, Дарья Запорожская, Эмма Овчарова.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.