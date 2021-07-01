В условиях пандемии удалось сохранить социальную направленность бюджета. Мэр Сергей Надсадин рассказал об основных достижениях администрации Южно-Сахалинска за 2020 год

Годом борьбы назвал 2020 год мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, выступая на заседании городской думы с отчетом об исполнении бюджета.

С чем боролась городская администрация, понятно: с пандемией коронавируса. И довольно успешно. В итоге город не только адаптировался к новым реалиям, но и сумел сохранить социальную направленность главного финансового документа. А заодно и поднять размер средней зарплаты по сравнению с 2019 годом на целых 6 проц.

Несмотря на ковидный год, областной центр довольно эффективно развивал свою экономику. В Южно-Сахалинске предпринимательской деятельностью занималось свыше 15 тысяч объектов малого и среднего бизнеса. С коронавирусом боролись более 9 тысяч индивидуальных предпринимателей и свыше 1800 самозанятых.

Стимулировала развитие бизнеса программа поддержки малого и среднего бизнеса, рассчитанная на 2020 – 2025 годы.

Финансовая поддержка малому и среднему бизнесу была предоставлена по 21 направлению. В 2020 году предпринимателям было выдано 172 субсидии на общую сумму почти 140 млн рублей.

Безусловное достижение Южно-Сахалинска — город занял 8-е место в России по инвестиционной привлекательности. В настоящее время в областном центре реализуется более 60 инвестиционных проектов. Особенным спросом у инвесторов пользуются территории опережающего развития, где действуют всевозможные льготы и преференции для желающих вложить средства в развитие Южно-Сахалинска и его окрестностей. Согласно планам городской мэрии, общий объем финансирования инвестиционных проектов до 2025 года должен составить не менее 100 млрд рублей.

В горнолыжный курорт «Горный воздух» в 2020 году было вложено почти 13 млрд рублей. Как следует из доклада Сергея Надсадина, цель администрации Южно-Сахалинска — превратить «Горный воздух» в межсезонный курорт, куда бы очередь желающих не иссякала в течение всего календарного года.

Поддерживает мэрия инвестиционные проекты хотя и менее солидные по деньгам, зато не менее значимые для экономики Южно-Сахалинска. В их числе — модернизация завода по производству железобетонных изделий стоимостью более 400 млн рублей, а также завод по производству напитков, на строительство которого инвестор намеревается выделить 961 млн рублей.

Особо был отмечен инвестиционный проект «Сахалинский индустриальный парк». В ближайшие два года в него собираются вложить свыше 15 млрд рублей. После реализации проекта парк обеспечит городу не только приличные налоги, но и даст 130 рабочих мест.

Активно ведется в Южно-Сахалинске строительство жилья. В 2020-м здесь было введено в эксплуатацию почти 254 тыс. кв. метров жилья. Это превысило показатель 2019 года на 29 проц. Не остались без новоселья и переселенцы из ветхого и аварийного жилья: были построены дом в 8-м микрорайоне, три дома в 25-м микрорайоне, а также по одному дому в Березняках и Санаторном.

Продолжилось строительство общеобразовательных учреждений. Это дополнительное здание школы № 6, школа для детей с ограниченными возможностями в Луговом и школа в Дальнем.

По-прежнему приоритетным остается для мэрии дорожное строительство. В прошлом году на дороги было потрачено более 6 млрд рублей, это на 16 проц. больше, чем в 2019 году. Было обновлено свыше 51 тыс. кв. метров улично-дорожной сети, а текущий ремонт проведен на площади 123 тыс. кв. метров.

Доклад главы города продолжался чуть больше получаса. Еще 40 минут было посвящено ответам на вопросы народных избранников. Большей частью они касались благоустройства проезжих дорог и городских территорий. Отчет мэра депутатами был принят единогласно.

Владимир БОЛОТОВ.